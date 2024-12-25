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Титов о «Спартаке»: «Матч с «Зенитом» будет ключевым, может решаться вопрос чемпионства. Руководители могут пообщаться с фанатами, нужна максимальная поддержка в 40 тысяч человек»

Егор Титов высказался о важности матча «Спартака» и «Зенита» в марте.

– На трибуну Б спартаковской арены билеты не продаются. Клуб уважает мнение активных фанатов, которые игнорируют поход на футбол в условиях, при которых необходимо оформить дополнительный документ.

– Что же, могу только похвалить «Спартак» за такое единение с фанатами, которые всегда были рядом с командой в любой точке мира. Я, кстати, тоже поддерживал их.

Но сегодня мы говорим о важнейшей игре с «Зенитом», думаю, что руководители клуба могут пообщаться с лидерами фанатов, многих из которых знаю. Нужно им объяснить, что трибуна Б – это святое место для фанатов, но есть разовая акция, и нужно показать «Зениту», кто здесь хозяин, чтобы у команды была максимальная поддержка в 40 тысяч человек. Повторю, мартовский матч будет ключевым в весенней части чемпионата, здесь может решаться вопрос чемпионства.

– Давно так не говорили серьезно. «Спартак» в чемпионской гонке?

– Осталось 12 туров, «Спартак» отстает от первого места всего на два очка. Мы видели, как «Зенит» может проигрывать дома, как «Краснодар» теряет очки и уступает «Спартаку» по всем статьям. Так что главным амбассадором весны в РПЛ назову «Спартак», который может обыграть любого соперника.

– Зимний перерыв для красно‑белых совсем некстати?

– Банальные слова, но так и есть, ведь команда была на ходу. С другой стороны, отдыхать надо всем, в том числе и спартаковцам. Команда приложила много сил, чтобы добиться результата в концовке года. У меня нет никаких сомнений, что команда играла на максимуме, отдавалась физически на 100%.

Важный момент – психология. Люди устают, выдавая максимум в каждой игре. Ты не можешь давать результат постоянно, рано или поздно на фоне усталости случится осечка. С нами так же было, когда казалось, что мы сильнее и вынесем любого, но порой аутсайдеры преподносили сюрпризы.

«Спартак» показал классный результат, взяв 18 очков из 18, но теперь нужно восстановиться. Мы видим, что результат делают иностранцы, а жить в чужой стране без поддержки близких не каждый сможет, – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Матч 21‑го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 марта в Москве.

«Спартак» занимает 3-е место в Премьер-лиге, набрав 37 очков. Вторым идет «Зенит», первым – «Краснодар» (по 39 очков). Перед зимней паузой в чемпионате команда Деяна Станковича одержала шесть побед подряд.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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