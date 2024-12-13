Салах – лучший футболист АПЛ в ноябре, он выиграл приз в 6-й раз. Рекорд у Агуэро и Кейна – 7
Мохамед Салах выиграл награду лучшему футболисту месяца в АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» признан лучшим игроком лиги в ноябре.
В прошлом месяце Мохамед Салах выиграл вместе с командой три матча из трех, забив четыре мяча и сделав одну голевую передачу.
Египтянин выиграл награду в шестой раз и сравнялся по этому показателю со Стивеном Джеррардом и Криштиану Роналду.
Рекорд – по семь призов лучшему футболисту месяца – принадлежит Серхио Агуэро и Харри Кейну.
В этом сезоне Салах провел 14 матчей в АПЛ, забив 13 мячей и сделав 8 результативных передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
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