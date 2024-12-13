Салах – лучший футболист АПЛ в ноябре, он выиграл приз в 6-й раз. Рекорд у Агуэро и Кейна – 7

Мохамед Салах выиграл награду лучшему футболисту месяца в АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » признан лучшим игроком лиги в ноябре.

В прошлом месяце Мохамед Салах выиграл вместе с командой три матча из трех, забив четыре мяча и сделав одну голевую передачу.

Египтянин выиграл награду в шестой раз и сравнялся по этому показателю со Стивеном Джеррардом и Криштиану Роналду .

Рекорд – по семь призов лучшему футболисту месяца – принадлежит Серхио Агуэро и Харри Кейну .

В этом сезоне Салах провел 14 матчей в АПЛ , забив 13 мячей и сделав 8 результативных передач.