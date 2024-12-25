Салах – лучший игрок АПЛ-2024/25 по версии The Telegraph. Палмер – 2-й, ван Дейк – 5-й, Холанд – 7-й
Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ на данный момент.
Вингер «Ливерпуля» возглавил список сильнейших футболистов чемпионата Англии на данный момент, составленный The Telegraph. В расчет были взяты выступления игроков в текущем сезоне.
Всего в рейтинге 30 человек. В его первую половину попали:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».
2. Коул Палмер, «Челси».
3. Букайо Сака, «Арсенал».
4. Мойсес Кайседо, «Челси».
5. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
6. Вильям Салиба, «Арсенал».
7. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
8. Деян Кулусевски, «Тоттенхэм».
9. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль».
10. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».
11. Александер Исак, «Ньюкасл».
12. Матеус Кунья, «Вулверхэмптон».
13. Мартин Эдегор, «Арсенал».
14. Крис Вуд, «Ноттингем Форест».
15. Николас Джексон, «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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