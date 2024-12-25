Салах – лучший игрок АПЛ-2024/25 по версии The Telegraph. Палмер – 2-й, ван Дейк – 5-й, Холанд – 7-й

Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ на данный момент.

Вингер «Ливерпуля » возглавил список сильнейших футболистов чемпионата Англии на данный момент, составленный The Telegraph. В расчет были взяты выступления игроков в текущем сезоне.

Всего в рейтинге 30 человек. В его первую половину попали:

1. Мохамед Салах , «Ливерпуль».

2. Коул Палмер , «Челси».

3. Букайо Сака , «Арсенал».

4. Мойсес Кайседо, «Челси».

5. Вирджил ван Дейк , «Ливерпуль».

6. Вильям Салиба, «Арсенал».

7. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

8. Деян Кулусевски, «Тоттенхэм».

9. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль».

10. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».

11. Александер Исак, «Ньюкасл».

12. Матеус Кунья, «Вулверхэмптон».

13. Мартин Эдегор, «Арсенал».

14. Крис Вуд, «Ноттингем Форест».

15. Николас Джексон, «Челси».