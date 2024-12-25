Флик хотел подписать опорника в январе, рассматривая Канте и Горетцку. Трансфер невозможен из-за финансов «Барсы»

Ханс-Дитер Флик раздумывал о подписании оборонительного опорника в «Барселону».

Еще до последних неудачных матчей команды тренер давал понять, что в зимнее трансферное окно было бы хорошо подписать игрока такого плана, сильного физически и способного сдерживать игру, особенно в концовке матчей.

Флику нравилась кандидатура Нголо Канте, который сейчас играет за саудовский «Аль-Иттихад », а также Леона Горецки из «Баварии», даже несмотря на то, что он игрок другого профиля.

Одна учитывая, что соглашение с Nike еще не позволило «Барселоне» вернуться к правилу 1 к 1, подписание игроков в январе пока представляется невозможным.

Ожидается, что основной целью клуба в зимнее трансферное окно станет регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора .