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Игроки «Барселоны» считают своим долгом выиграть Суперкубок Испании ради Флика. Это приоритетная цель «блауграны»

Футболисты «Барселоны» нацелены на победу в Суперкубке Испании.

As утверждает, что игроки считают этот трофей приоритетной целью на ближайшее время.

Сообщается, что один из лидеров команды в воскресенье сказал в раздевалке: «Давайте отдохнем, восстановимся и подготовимся к тому, чтобы начать новый год с нуля, будто ничего не было. Близится возможность выиграть первый трофей в сезоне, и мы должны это сделать. Мы в долгу перед тренером».

8 января «Барселона» встретится с «Атлетиком», а 12-го, в случае выхода в финал, сыграет с победителем пары «Реал» – «Мальорка».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoСуперкубок Испании
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