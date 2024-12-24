Игроки «Барселоны» считают своим долгом выиграть Суперкубок Испании ради Флика. Это приоритетная цель «блауграны»
Футболисты «Барселоны» нацелены на победу в Суперкубке Испании.
As утверждает, что игроки считают этот трофей приоритетной целью на ближайшее время.
Сообщается, что один из лидеров команды в воскресенье сказал в раздевалке: «Давайте отдохнем, восстановимся и подготовимся к тому, чтобы начать новый год с нуля, будто ничего не было. Близится возможность выиграть первый трофей в сезоне, и мы должны это сделать. Мы в долгу перед тренером».
8 января «Барселона» встретится с «Атлетиком», а 12-го, в случае выхода в финал, сыграет с победителем пары «Реал» – «Мальорка».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем