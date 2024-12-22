Ринат Дасаев: «Надо вводить потолок зарплат, как в хоккее. И футбол будет не только в Москве и Питере подниматься, но и в регионах. Туда пойдет молодежь»

Ринат Дасаев выступил за потолок зарплат в российском футболе.

«Это прерогатива РФС. Но я считаю, что давно надо было сделать так же, как в хоккее: помимо лимита на иностранцев, надо вводить потолок заработной платы. И футбол будет потихоньку не только в Москве и Питере подниматься, но и в регионах тоже. Потому что туда пойдет молодежь.

В данный момент хочется видеть больше нашей молодежи, но каждый клуб идет по-своему, их судить нет смысла. Но лично мне бы хотелось видеть наших ребят», – завил бывший вратарь «Спартака ».