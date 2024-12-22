Ринат Дасаев: «Надо вводить потолок зарплат, как в хоккее. И футбол будет не только в Москве и Питере подниматься, но и в регионах. Туда пойдет молодежь»
Ринат Дасаев выступил за потолок зарплат в российском футболе.
«Это прерогатива РФС. Но я считаю, что давно надо было сделать так же, как в хоккее: помимо лимита на иностранцев, надо вводить потолок заработной платы. И футбол будет потихоньку не только в Москве и Питере подниматься, но и в регионах тоже. Потому что туда пойдет молодежь.
В данный момент хочется видеть больше нашей молодежи, но каждый клуб идет по-своему, их судить нет смысла. Но лично мне бы хотелось видеть наших ребят», – завил бывший вратарь «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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