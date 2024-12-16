Бояринцев об Абене в «Спартаке»: «Если иностранец проигрывает конкуренцию, зачем он нужен?»
Денис Бояринцев раскритиковал защитника «Спартака» Миенти Абену.
«Дуарте в какой-то момент стал стабильнее, хотя в свое время нахватал критики. Сейчас уже играет без грубых ошибок. Присутствие Бабича в защите тоже вносит свои коррективы.
На данный момент Абена проигрывает конкуренцию. Хочется, чтобы не иностранец с иностранцем конкурировали за позицию. Понятно, что легионеры нужны, но хочется видеть своих воспитанников. Если иностранец проигрывает конкуренцию, зачем тогда он нужен?» — сказал тренер «Ротора».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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