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CAS заявил о невозможности лишения Тимощука тренерской лицензии и титулов: «Кодекс этики УАФ распространяется на тех, кто работает на Украине. Лицензия получена через футбольные власти России»

CAS объяснил решение в пользу Анатолия Тимощука по апелляции против УАФ.

В марте 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в «Зените» после 24 февраля 2022 года.

Экс-футболист «Шахтера» обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, но апелляция была отклонена, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Тимощука.

«Кодекс этики УАФ неприменим к рассматриваемым вопросам ни сейчас, ни в период с 24 февраля по 11 марта 2022 года. В связи с тем, что в переводах, представленных сторонами, были обнаружены расхождения, Комиссия запросила разъяснения. В ходе слушаний Комиссии был предоставлен окончательный и независимый перевод этого положения, в котором описывается сфера применения Кодекса этики УАФ. Кодекс этики применяется только к физическим и юридическим лицам, «которые прямо или косвенно вовлечены в футбол или работают в нем постоянно или временно на территории Украины». Апеллянт не подпадает под эту категорию лиц, поскольку на момент предполагаемого неправомерного поведения он не работал в футболе на территории Украины.

Пожизненный запрет на работу в футболе, как показалось коллегии и было подтверждено на слушании ответчиком, распространяется только на территорию Украины. В конечном счете, поскольку истец в настоящее время не работает в футболе в Украине, отмена пожизненной дисквалификации не имеет практического значения. Однако комиссия отметила, что изменение формулировки решения, которое уже было вынесено и доведено до сведения сторон, в предлагаемом объеме не является законным.

Истец не лишился лицензии УЕФА Pro, поскольку ответчик не предпринял никаких действий, которые могли бы привести к фактическому лишению этой лицензии. В настоящее время это не имеет значения, поскольку истец получил лицензию при участии российских футбольных властей», – говорится в решении CAS, опубликованном на официальном сайте.

Опубликовала: Анна Сунцова
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