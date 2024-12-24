Рэшфорд стал лицом января в официальном календаре «МЮ», несмотря на слухи об уходе из клуба
Маркус Рэшфорд продолжает участвовать в клубных активностях в «МЮ».
Нападающий манкунианского клуба пропустил три прошедших матча команды, не попадая в заявку на игру.
Тем не менее футболист стал лицом января в официальном календаре «Манчестер Юнайтед» на 2025 год.
Маркус Рэшфорд прежде заявил о готовности к новому вызову.
Фото: manutd.com
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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