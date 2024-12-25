Гунько о «Спартаке»: «Выбор тренера порой происходит по непонятным критериям и чьим-то рекомендациям, рандомно. У Станковича есть опыт больших клубов, это вселяло надежду»

Дмитрий Гунько высказался о критериях назначения тренеров в «Спартаке».

– Были удивлены, что Деян Станкович возглавил «Спартак»?

– Никакому назначению уже не удивляюсь. Порой этот выбор происходит по непонятным критериям и чьим-то рекомендациям, рандомно. Приезд Станковича говорил о том, что это тренер с прошлым игрока, у которого есть опыт больших клубов. В таких командах находятся большие личности. Они, в свою очередь, способны управлять, это и вселяло надежду.

– Есть мнение, что в конце первой части сезона «Спартак» был лучшей командой РПЛ. Согласны?

– Мне сложно судить, потому что я смотрю не все матчи, поэтому буду необъективен. Из того, что я видел, игра «Спартака» мне очень симпатична, – сказал главный тренер «Урарту ».