Шикунов о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Я с этим категорически не согласен. При нем бы не заиграли ни Угальде, ни Барко»
Александр Шикунов высказался о багаже Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Ранее бывший тренер московского клуба заявил: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».
«Я с этим категорически не согласен. При нем бы не заиграли ни Угальде, ни Барко. Когда он возглавлял команду, результата никакого не было. Сейчас ситуация совсем другая.
Абаскаль не имеет никакого отношения к тому, что создано сейчас. Может быть, он хочет показать новую значимость, ищет работу», — сказал бывший спортивный директор красно-белых.
В текущем сезоне «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 3-е место в Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – 2 балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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