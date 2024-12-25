Шикунов о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Я с этим категорически не согласен. При нем бы не заиграли ни Угальде, ни Барко»

Александр Шикунов высказался о багаже Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Ранее бывший тренер московского клуба заявил: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами ».

«Я с этим категорически не согласен. При нем бы не заиграли ни Угальде , ни Барко . Когда он возглавлял команду, результата никакого не было. Сейчас ситуация совсем другая.

Абаскаль не имеет никакого отношения к тому, что создано сейчас. Может быть, он хочет показать новую значимость, ищет работу», — сказал бывший спортивный директор красно-белых.

В текущем сезоне «Спартак » под руководством Деяна Станковича занимает 3-е место в Мир РПЛ , набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – 2 балла.