«Локо» интересен лучший бомбардир софийского ЦСКА Койялипу. Болгарский клуб может отпустить игрока сборной ЦАР за 3 млн евро («Мач Телеграф»)
«Локомотив» хочет подписать нападающего софийского ЦСКА.
По данным «Мач Телеграф», российский клуб заинтересован в 24-летнем Годюэне Койялипу. Команда из Болгарии не собиралась продавать игрока сборной Центральноафриканской Республики, но может согласиться на 3 млн евро (летом он был куплен за 1 млн).
Со ссылкой на «Блиц» сообщается, что за Койялипу следит и еще одна команда из чемпионата России, в связи с чем сумма может вырасти до 4 млн.
В текущем сезоне Койялипу принял участие в 16 матчах высшей лиги Болгарии и забил 14 голов – это второй результат в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Мач Телеграф»
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