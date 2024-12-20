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  • «Локомотиву» интересен Густаво Энрике из «Коринтианса». Отступные 31-летнего защитника для клубов вне Бразилии – 100 млн евро (UOL)
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«Локомотиву» интересен Густаво Энрике из «Коринтианса». Отступные 31-летнего защитника для клубов вне Бразилии – 100 млн евро (UOL)

«Локомотиву» интересен Густаво Энрике Вернес из «Коринтианса».

Как сообщает UOL, контракт защитника с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2025 года, но клуб уже начал обсуждать его продление и планирует снова заняться этим вопросом в январе.

«Коринтиансу» принадлежат 70% экономических прав игрока, остальные 30% - у испанского «Вальядолида». Отступные футболиста для клубов не из Бразилии составляют 100 миллионов евро.

За 31-летним защитником также следит «Дамак» из Саудовской Аравии. Однако уточняется, что никаких официальных предложений от клубов пока не поступало.

В этом сезоне Энрике сыграл в 35 матчах и забил 2 гола. Подробная статистика бразильца доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: UOL
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