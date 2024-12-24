Абаскаль о слухах про «Оренбург»: «Предложения у меня были, встречался со многими командами. Но в середине сезона лучше быть осторожным»
Гильермо Абаскаль сообщил, что им интересуются многие команды.
– Есть ли у вас какие‑либо предложения о работе? Скоро ли мы увидим вас в новой команде? Ходили слухи, что вы можете стать тренером «Оренбурга».
– Предложения у меня были, да и встречался я много с кем из команд. Но в середине сезона лучше быть осторожным. Я терпелив в этом плане, – сказал бывший главный тренер «Спартака», уволенный из «Гранады» в сентябре после 1 победы в 6 матчах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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