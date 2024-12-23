Александр Мостовой: «Уход Абаскаля из «Спартака» – главное событие для нашего футбола в 2024-м. Таким людям не место в футболе. Сейчас команду возглавляет футбольный человек»
Мостовой назвал уход Абаскаля из «Спартака» событием года в российском футболе.
«Считаю, что уход Абаскаля из «Спартака» – главное событие для нашего футбола в уходящем году. Я удивлен, что он вообще так долго продержался на своем посту. Таким людям вообще не место в футболе, а тем более в таком клубе, как «Спартак».
Сейчас же команду возглавляет футбольный человек, и сразу можно увидеть разницу», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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