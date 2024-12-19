Мостовой об Абаскале: «До сих пор не знаю, кто он такой – если встречу, пообщаемся. Он должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском и нашем футболе»
Александр Мостовой заявил, что так и не знает, кто такой Гильермо Абаскаль.
«Абаскалю просто не повезло, что он продержался два года в «Спартаке» заработал кучу денег, а теперь отдыхает в Дубае или на Ибице.
Меня просто бесит, что в такую команду, в такую страну назначают людей по объявлению. Был бы другой иностранец – я бы так же сказал, потому что я не знал, кто такой Абаскаль, и до сих пор не знаю.
Если я его встречу, то мы поздороваемся, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском футболе. А тем более, в нашем футболе!» – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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