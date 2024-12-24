Маротта о словах владельца «Милана» про стратегию «Интера»: «Он перешел все границы, это неуважительно. Мы единственная команда в Милане с двумя звездами»

Беппе Маротта неодобрительно высказался о словах владельца «Милана» про «Интер».

Джерри Кардинале , говоря о клубной стратегии, отметил , что побеждать нужно с умом: «В прошлом году «Интер» взял скудетто, а затем обанкротился. Это точно та парадигма, которую мы хотим?»

Генеральный директор «нерадзурри» не согласился с боссом «Милана ».

«Я не хотел об этом говорить, но теперь, думаю, должен ответить. Его комментарии перешли все границы. Они были неуважительными по отношению к престижу и имиджу клуба.

Думаю, Кардинале немного запутался в своих словах. Действительно, в последние годы наши мажоритарные акционеры испытывали финансовые трудности, однако несколько лет назад они заручились поддержкой Oaktree, и эта компания сейчас владеет клубом.

Однако управление «Интером » – это отдельный вопрос. Мы соблюдаем правила финансового фэйр-плей и очень строгие требования, выдвигаемые для получения национальной лицензии. Мы сократили убытки с 246 млн евро до 46 млн в прошлом сезоне. Том сезоне, в котором мы взяли скудетто и выиграли Суперкубок Италии.

И раз уж впереди Рождество, позволю себе немного иронии. Мы также завоевали вторую звезду [за 20-е чемпионство], и мы единственная команда в Милане, у которой она есть», – сказал Маротта .