Маротта о словах владельца «Милана» про стратегию «Интера»: «Он перешел все границы, это неуважительно. Мы единственная команда в Милане с двумя звездами»
Джерри Кардинале, говоря о клубной стратегии, отметил, что побеждать нужно с умом: «В прошлом году «Интер» взял скудетто, а затем обанкротился. Это точно та парадигма, которую мы хотим?»
Генеральный директор «нерадзурри» не согласился с боссом «Милана».
«Я не хотел об этом говорить, но теперь, думаю, должен ответить. Его комментарии перешли все границы. Они были неуважительными по отношению к престижу и имиджу клуба.
Думаю, Кардинале немного запутался в своих словах. Действительно, в последние годы наши мажоритарные акционеры испытывали финансовые трудности, однако несколько лет назад они заручились поддержкой Oaktree, и эта компания сейчас владеет клубом.
Однако управление «Интером» – это отдельный вопрос. Мы соблюдаем правила финансового фэйр-плей и очень строгие требования, выдвигаемые для получения национальной лицензии. Мы сократили убытки с 246 млн евро до 46 млн в прошлом сезоне. Том сезоне, в котором мы взяли скудетто и выиграли Суперкубок Италии.
И раз уж впереди Рождество, позволю себе немного иронии. Мы также завоевали вторую звезду [за 20-е чемпионство], и мы единственная команда в Милане, у которой она есть», – сказал Маротта.
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