  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маротта о словах владельца «Милана» про стратегию «Интера»: «Он перешел все границы, это неуважительно. Мы единственная команда в Милане с двумя звездами»
26

Маротта о словах владельца «Милана» про стратегию «Интера»: «Он перешел все границы, это неуважительно. Мы единственная команда в Милане с двумя звездами»

Беппе Маротта неодобрительно высказался о словах владельца «Милана» про «Интер».

Джерри Кардинале, говоря о клубной стратегии, отметил, что побеждать нужно с умом: «В прошлом году «Интер» взял скудетто, а затем обанкротился. Это точно та парадигма, которую мы хотим?»

Генеральный директор «нерадзурри» не согласился с боссом «Милана».

«Я не хотел об этом говорить, но теперь, думаю, должен ответить. Его комментарии перешли все границы. Они были неуважительными по отношению к престижу и имиджу клуба.

Думаю, Кардинале немного запутался в своих словах. Действительно, в последние годы наши мажоритарные акционеры испытывали финансовые трудности, однако несколько лет назад они заручились поддержкой Oaktree, и эта компания сейчас владеет клубом.

Однако управление «Интером» – это отдельный вопрос. Мы соблюдаем правила финансового фэйр-плей и очень строгие требования, выдвигаемые для получения национальной лицензии. Мы сократили убытки с 246 млн евро до 46 млн в прошлом сезоне. Том сезоне, в котором мы взяли скудетто и выиграли Суперкубок Италии.

И раз уж впереди Рождество, позволю себе немного иронии. Мы также завоевали вторую звезду [за 20-е чемпионство], и мы единственная команда в Милане, у которой она есть», – сказал Маротта.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sempreinter
Джерри Кардинале
logoсерия А Италия
logoБеппе Маротта
logoИнтер
logoМилан
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» не «Саммартинезе», должен бороться за трофей даже в плохой год. Кардинале показывает некомпетентность. Это вам не Америка, «Милан» – это серьезно». Кассано о стратегии владельца
6сегодня, 18:20
Владелец «Милана» о стратегии: «Интер» взял скудетто и обанкротился – мы этого хотим? Побеждать нужно с умом. Для фанатов моя задача – титулы, но для инвесторов – максимизация стоимости бренда»
21сегодня, 17:07
Владелец «Милана» Кардинале: «В США покупатели клубов становятся их владельцами. В Италии болельщики считают команды своей собственностью»
1423 сентября, 21:32
Рекомендуем
Главные новости
Абаскаль про «Спартак»: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами
5 минут назад
Скауты «МЮ» предпочли Антони Рафинье в 2022-м
2134 минуты назад
Абаскаль о слухах про «Оренбург»: «Предложения у меня были, встречался со многими командами. Но в середине сезона лучше быть осторожным»
1247 минут назад
Уго Гатти: «Мбаппе – лучший в мире. Вы видели, как он сыграл в финале ЧМ? Он просто супер»
43сегодня, 19:13
Колосков про Лама: «Почему я должен комментировать чушь от заштатного футболиста? Я почетный президент, у меня другие масштабы»
33сегодня, 19:03
15-й кубок ЛЧ «Реала» – одно из главных событий 2024-го. Согласны?
сегодня, 19:00Спецпроект
«Ман Сити» делал Родриго очень заманчивое предложение. Вингер не захотел покидать «Реал» (Relevo)
42сегодня, 18:42
Валуев о реплике Лама про ЧМ в России: «Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018 – все рукоплескали! Начхать на слова какого-то немца»
63сегодня, 18:30
Кандидат на пост спортдиректора «Спартака» Кагигао покинул «Галатасарай» и готовится к работе в российском клубе (Бурхан Джан Терзи)
52сегодня, 18:09
ЦСКА к 2028-му построит базу на озере Круглом: с 3 натуральными полями, стадионом на 500 человек, жилым комплексом и медцентром
46сегодня, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
Оскар вернулся в «Сан-Паулу», контракт – до конца 2027 года. Экс-хавбек «Челси» покинул «Шанхай Порт»
212 минут назадФото
Гендиректор «Локо» о Батракове: «Мы сейчас абсолютно не рассматриваем его продажу. Прогресс Алексея стал возможен благодаря его таланту и выстроенной в клубе системе»
325 минут назад
Осужденного за групповое изнасилование Робиньо не выпустят на 11 дней в честь Рождества – в отличие от убийцы, отбывающего 40-летний срок
1856 минут назад
«Немцы начали Вторую мировую войну, сейчас там живут дети военных того времени и ждут третью мировую. Эта Европа не любит Россию. А Лам – дурак!» Божович о словах про ЧМ-2018
28сегодня, 19:49
Леонченко об уходе Дзюбы из «Локо»: «У нас спортивный принцип на 1-м месте. Никто в ущерб результатам не будет предпринимать действий»
4сегодня, 19:37
Винисиус, Ямаль, Левандовски, Беллингем, Серлот и Рафинья – в сборной Ла Лиги за 2024 год от WhoScored
4сегодня, 18:59
«Милан» не «Саммартинезе», должен бороться за трофей даже в плохой год. Кардинале показывает некомпетентность. Это вам не Америка, «Милан» – это серьезно». Кассано о стратегии владельца
6сегодня, 18:20
Мареска считает, что «Ман Сити» еще поборется за титул: «У них травмы в каждом матче, игроков не хватает. Ситуация очень плохая, они в такой еще не бывали»
5сегодня, 16:51
Санчо, Мазрауи и Миленкович вошли в десятку лучших трансферов АПЛ-2024/25 по версии Goal
9сегодня, 15:59
Мареска о Мудрике на бое Усика с Фьюри: «Хорошо, что он может немного отвлечься от ситуации с допингом. Сейчас мы просто ждем вскрытия пробы B»
14сегодня, 15:16
Рекомендуем