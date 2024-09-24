Владелец «Милана» Кардинале: «В США покупатели клубов становятся их владельцами. В Италии болельщики считают команды своей собственностью»
Владелец «Милана» рассказал об особенностях работы в Италии.
«В США те, кто тратит деньги на покупку клубов, становятся их владельцами. В Италии я никогда не видел ничего подобного.
Я думаю, что здесь болельщики считают команды своей собственностью, и мы должны работать, чтобы соответствовать этой концепции. Но я не буду тратить деньги, как саудовцы», – сказал Джерри Кардинале.
Босс «Милана» Кардинале: «Стандарт «сделано в Италии» должен вернуться. Серия А должна восприниматься как Ferrari. Сейчас стандартом качества в футболе называют АПЛ»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
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