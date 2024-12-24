Владелец «Милана» о стратегии: «Интер» взял скудетто и обанкротился – мы этого хотим? Побеждать нужно с умом. Для фанатов моя задача – титулы, но для инвесторов – максимизация стоимости бренда»
Владелец «Милана» рассказал о стратегии развития клуба и привел «нерадзурри» в качестве неудачного примера.
«Конечно, завоевание чемпионств – очень важная цель. Но нужно соблюдать баланс, побеждать с умом. В прошлом году «Интер» взял скудетто, а затем обанкротился (имеются в виду финансовые проблемы Стивена Чжана, бывшего владельца клуба – Спортс”). Это точно та парадигма, которую мы хотим?
Для болельщиков моя работа заключается в том, чтобы каждый год выигрывать чемпионство. Я понимаю.
Для инвесторов, сосредоточенных на увеличении конечной стоимости, моя задача – сделать так, чтобы «Милан» каждый год боролся за скудетто, каждый год выходил в Лигу чемпионов и проходил там как можно дальше. Именно это максимизирует денежные потоки и стоимость бренда. Именно постоянство и снижение амплитуды результатов обеспечивают максимальную ценность и – в конечном счете – долговечность», – сказал Кардинале.
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