Джерри Кардинале уколол «Интер», выступая в Гарвардской бизнес-школе.

Владелец «Милана » рассказал о стратегии развития клуба и привел «нерадзурри» в качестве неудачного примера.

«Конечно, завоевание чемпионств – очень важная цель. Но нужно соблюдать баланс, побеждать с умом. В прошлом году «Интер » взял скудетто, а затем обанкротился (имеются в виду финансовые проблемы Стивена Чжана , бывшего владельца клуба – Спортс”). Это точно та парадигма, которую мы хотим?

Для болельщиков моя работа заключается в том, чтобы каждый год выигрывать чемпионство. Я понимаю.

Для инвесторов, сосредоточенных на увеличении конечной стоимости, моя задача – сделать так, чтобы «Милан» каждый год боролся за скудетто, каждый год выходил в Лигу чемпионов и проходил там как можно дальше. Именно это максимизирует денежные потоки и стоимость бренда. Именно постоянство и снижение амплитуды результатов обеспечивают максимальную ценность и – в конечном счете – долговечность», – сказал Кардинале .