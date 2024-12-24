«Милан» не «Саммартинезе», должен бороться за трофей даже в плохой год. Кардинале показывает некомпетентность. Это вам не Америка, «Милан» – это серьезно». Кассано о стратегии владельца

Антонио Кассано раскритиковал слова Джерри Кардинале о стратегии «Милана».

«Во-первых, «Милан» не твой, а народный. Людям в Америке следует ему это объяснить. «Милан» – это не «Саммартинезе» (клуб из шестого по силе дивизиона Италии – Спортс’‘), а один из важнейших клубов мира. Даже в тот год, когда дела плохи, «Милан» должен бороться за какой-нибудь трофей.

Кардинале думает: «Доведу [стоимость клуба] до 5 млрд, потом до 6 млрд, потом до 10 млрд». Нет-нет, дорогие Кардинале и [гендиректор] Фурлани.

Во-вторых, «Милан» принадлежит фанатам, давайте не забывать об этом. И это не как в Америке, где ты занимаешься своими делами, делаешь что хочешь с «Бостон Селтикс», смотришь бейсбол и так далее. «Милан» – это серьезно, приезжай и покажись на людях. И пускай работают профессионалы, а не Фурлани, который не знает, что делать, не знает легенд клуба.

«Милан» – это история и статус, и ты демонстрируешь свою некомпетентность тем, как относишься к нему и как себя ведешь», – сказал бывший форвард «россонери» в эфире программы Viva El Futbol на Twitch.

Владелец «Милана» о стратегии: «Интер» взял скудетто и обанкротился – мы этого хотим? Побеждать нужно с умом. Для фанатов моя задача – титулы, но для инвесторов – максимизация стоимости бренда»