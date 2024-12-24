«МЮ» при Амориме бегает, прессингует и отбирает мяч меньше, чем при тен Хаге. Забитых и пропущенных голов стало больше
«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме просел по ряду показателей.
Daily Mail со ссылкой на данные Stats Perform сообщает, что во многих аспектах манкунианцы в АПЛ стали хуже, чем были в этом сезоне под руководством Эрика тен Хага.
Так, «МЮ» в среднем совершает меньше отборов (18 против 22), перехватов (10,2 против 11,3), прессингующих действий (182 против 187), реже возвращает себе мяч у чужой штрафной (4,2 против 4,6), меньше бегает (107 километров против 108,5), позволяет чаще бить в створ своих ворот (4,2 против 3,8) и пропускает больше голов (1,7 против 1,2).
Однако есть и положительные изменения. «Юнайтед» больше забивает (1,7 против 0,7), реже теряет мяч высоко в атаке (5,3 против 9,2) и допускает меньше ударов по своим воротам (10,7 против 11,7).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем