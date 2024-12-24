«МЮ» при Амориме бегает, прессингует и отбирает мяч меньше, чем при тен Хаге. Забитых и пропущенных голов стало больше

«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме просел по ряду показателей.

Daily Mail со ссылкой на данные Stats Perform сообщает, что во многих аспектах манкунианцы в АПЛ стали хуже, чем были в этом сезоне под руководством Эрика тен Хага .

Так, «МЮ » в среднем совершает меньше отборов (18 против 22), перехватов (10,2 против 11,3), прессингующих действий (182 против 187), реже возвращает себе мяч у чужой штрафной (4,2 против 4,6), меньше бегает (107 километров против 108,5), позволяет чаще бить в створ своих ворот (4,2 против 3,8) и пропускает больше голов (1,7 против 1,2).

Однако есть и положительные изменения. «Юнайтед» больше забивает (1,7 против 0,7), реже теряет мяч высоко в атаке (5,3 против 9,2) и допускает меньше ударов по своим воротам (10,7 против 11,7).