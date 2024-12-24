Роналду снялся с голым торсом у проруби и пожелал подписчикам счастливого Рождества. Португалец отдыхает в Финляндии с семьей

Криштиану Роналду выложил фотографию с голым торсом.

Нападающий «Аль-Насра » вместе с семьей отдыхает в Финляндии . Он в полуобнаженном виде сфотографировался на фоне снега и проруби и опубликовал снимок.

«Всем счастливого Рождества!» – написал 39-летний португалец.

Фото: instagram.com/cristiano