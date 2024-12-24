Роналду снялся с голым торсом у проруби и пожелал подписчикам счастливого Рождества. Португалец отдыхает в Финляндии с семьей
Криштиану Роналду выложил фотографию с голым торсом.
Нападающий «Аль-Насра» вместе с семьей отдыхает в Финляндии. Он в полуобнаженном виде сфотографировался на фоне снега и проруби и опубликовал снимок.
«Всем счастливого Рождества!» – написал 39-летний португалец.
Фото: instagram.com/cristiano
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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