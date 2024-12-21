Экс-чемпион UFC Нганну встретился с Роналду: «Получаю коллекционные предметы от самого Криштиану»

Фрэнсис Нганну встретился с Криштиану Роналду.

«Получаю коллекционные предметы от самого Криштиану Роналду .

Спасибо за ужин, брат», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC и чемпион PFL Фрэнсис Нганну .

Фрэнсис Нганну хочет провести реванш с Тайсоном Фьюри

Фрэнсис Нганну: «После первого боя сложно отдать предпочтение не Усику, но я считаю, что Фьюри победит»