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Экс-чемпион UFC Нганну встретился с Роналду: «Получаю коллекционные предметы от самого Криштиану»

Фрэнсис Нганну встретился с Криштиану Роналду.

«Получаю коллекционные предметы от самого Криштиану Роналду.

Спасибо за ужин, брат», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC и чемпион PFL Фрэнсис Нганну.

Фрэнсис Нганну хочет провести реванш с Тайсоном Фьюри

Фрэнсис Нганну: «После первого боя сложно отдать предпочтение не Усику, но я считаю, что Фьюри победит»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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