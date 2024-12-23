«Кто там говорит, что Месси лучше?» Роналду забил пенальти в ворота с MrBeast и еще 3 голкиперами
Криштиану Роналду поучаствовал в челлендже с MrBeast.
Нападающий «Аль-Насра» и популярный блогер договорились, что португалец будет бить пенальти в ворота, в которых будет все больше голкиперов.
Когда MrBeast и его друзья вышли на линию вчетвером, Роналду предупредил, что нанесет очень сильный удар.
После этого блогер указал на одного из товарищей и сказал: «Нолан говорит, что ты ему не нравишься, что ты не лучший в истории. Нолан думает, что Месси лучше. Он называет футбол соккером и говорит, что Месси – величайший».
Роналду, рассмеявшись, воскликнул: «Кто там говорит, что Месси лучше меня?»
После этого 39-летний футболист пробил в угол, в котором стоял Нолан. Голкипер не стал даже пытаться отразить удар и затем признался: «Я боялся, что мне конец».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Криштиану Роналду
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