Колосков о Соболеве: «У Старостина было выражение: «Кто сгорел – того не подожжешь». Я от него ничего не ждал и уже не жду»
Вячеслав Колосков оценил игру Александра Соболева в первой части сезона.
Форвард провел 11 матчей за «Зенит» и 1 за «Спартак» в текущем сезоне Мир РПЛ и пока не забил ни одного гола.
«В 2024 году не было такого футболиста, от которого я что-то бы ждал. Соболев? Я от него ничего не ждал и уже не жду.
Раньше много общался с Николаем Петровичем Старостиным. У него было прекрасное выражение: «Тот, кто сгорел – того не подожжешь», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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