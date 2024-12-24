Колосков о Соболеве: «У Старостина было выражение: «Кто сгорел – того не подожжешь». Я от него ничего не ждал и уже не жду»

Вячеслав Колосков оценил игру Александра Соболева в первой части сезона.

Форвард провел 11 матчей за «Зенит » и 1 за «Спартак » в текущем сезоне Мир РПЛ и пока не забил ни одного гола.

«В 2024 году не было такого футболиста, от которого я что-то бы ждал. Соболев? Я от него ничего не ждал и уже не жду.

Раньше много общался с Николаем Петровичем Старостиным. У него было прекрасное выражение: «Тот, кто сгорел – того не подожжешь», – сказал почетный президент РФС .