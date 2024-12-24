Орлов о критике Клаудиньо: «Кому многое дано, с того многое спросится. Соболеву сложнее, у бразильца больше таланта, но Александр тоже может прибавить»
– Последнее время вы жестко критиковали Клаудиньо. Почему?
– Кому многое дано, с того многое спросится. Я всегда восторгался его футбольным искусством, но сейчас, к сожалению, куда-то ушла его фантазия, пропало волшебство.
И, главное, создается ощущение, что Клаудиньо потерял уверенность в собственных силах. И тем не менее человек – не птица-щегол, каждый день поющий одну и ту же песню. Он способен меняться в лучшую сторону!
– Иными словами, после неудачного периода непременно последуют светлые полосы?
– Конечно! К Клаудиньо это как раз и относиться! Он остается большим мастером.
– Этот же тезис применим и к Соболеву?
– Да, но Соболеву сложнее, он не Клаудиньо, у бразильца больше таланта. Однако вы правы – Соболев тоже может прибавить. И это, опять же, зависит от него самого, – сказал комментатор.
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