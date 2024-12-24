Пеп об «Эвертоне»: «Не лучший соперник для «Сити» сейчас, они на подъеме. Все зависит от нас, как скоро мы вернемся к лучшей форме»
Пеп Гвардиола заявил, что «Эвертон» не лучший соперник для «Сити» сейчас.
Встреча 18-го тура АПЛ пройдет в четверг в Манчестере.
«Это неидеальный соперник. Все зависит от нас, от того, как скоро мы вернемся к своей лучшей форме. Это займет время.
Мы должны как можно быстрее добиваться результатов. Мы встречаемся с «Эвертоном», они сейчас на подъеме, их результаты и игра это подтверждают», – сказал глваный тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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