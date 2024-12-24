Пеп об «Эвертоне»: «Не лучший соперник для «Сити» сейчас, они на подъеме. Все зависит от нас, как скоро мы вернемся к лучшей форме»

Пеп Гвардиола заявил, что «Эвертон» не лучший соперник для «Сити» сейчас.

Встреча 18-го тура АПЛ пройдет в четверг в Манчестере.

«Это неидеальный соперник. Все зависит от нас, от того, как скоро мы вернемся к своей лучшей форме. Это займет время.

Мы должны как можно быстрее добиваться результатов. Мы встречаемся с «Эвертоном », они сейчас на подъеме, их результаты и игра это подтверждают», – сказал глваный тренер «Ман Сити ».