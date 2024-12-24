Саттон о «Сити»: «Я предсказывал, что они выиграют АПЛ, но теперь это невозможно. Сомневаюсь, что они попадут в четверку, их спад слишком велик»
Крис Саттон больше не считает «Ман Сити» фаворитом в АПЛ.
«Я предсказывал, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат, но теперь это невозможно, а сейчас только Рождество. Мы находимся в той точке, где сложно представить, что они смогут изменить ситуацию. Их колеса отваливаются на глазах.
Я сомневаюсь, что «Сити» попадет в четверку, их спад слишком велик. Они попали под шторм, когда сразу несколько игроков перестали показывать нужный уровень. Этот спад поразителен, и в последних играх нет ничего, что говорило бы о том, что они смогут выйти из этого кризиса. Следующий матч против «Эвертона», и в последнее время это довольно неуступчивый соперник», – сказал бывший нападающий «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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