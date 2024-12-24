Пеп о спаде Холанда: «Дело в команде, а не в одном игроке. Множество крупных и мелких деталей делают нас не такими эффективными, нам нужно лучше использовать его»
Пеп Гвардиола высказался о текущей форме Эрлинга Холанда.
У норвежского форварда 1 гол в 6 последних матчах.
«Дело в команде, а не только в одном игроке. Когда Эрлинг был настолько результативным, это было благодаря всей команде. Эрлинг очень важен для нас и будет важен в будущем. Нам нужно лучше использовать его.
Причины в том-то и том-то. Все дело в нас, во всех. Парни бегают больше, чем когда-либо. Множество крупных и мелких деталей делают нас не такими эффективными, как раньше», – сказал главный тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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