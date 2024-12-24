Отец Неймара о переходе «Барсу»: «Предложение «Реала» было в три раза выше, но он хотел играть с Суаресом и Месси. Его мечтой была «Барселона»

Отец Неймара рассказал о выборе сына между «Барселоной» и «Реалом».

«Перейти в «Барсу» было полностью его решением. У меня на руках были предложения от «Барсы» и «Реала ». Предложение «Реала» было в три раза выше.

Но он сказал нет, потому что хотел играть с этими парнями [Суаресом и Месси]. Его мечтой было играть за «Барселону», – сказал Неймар-старший.

Отец Неймара о переходе в «ПСЖ»: «Он ушел, потому что не хотел занимать место Месси и становиться главной звездой клуба. Я хотел, чтобы мой сын остался в «Барсе»