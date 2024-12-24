Неймар не перейдет в «Коринтианс»: «Сантос» – мой любимый клуб, величайший в мире. Он явил миру короля и принца»
Неймар рассказал, почему предпочел бы перейти в «Сантос», а не в «Коринтианс».
Ранее форвард Мемфис Депай предложил бразильцу присоединиться к нему в клубе из Сан-Паулу.
«Сантос» – величайший клуб в мире. Он превыше всех. Он явил миру короля [Пеле] и принца [Неймара].
Я очень уважаю «Коринтианс», но нужно уважать и «Сантос». Это моя любимая команда», – сказал форвард «Аль-Хилаля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
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