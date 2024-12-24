Неймар не перейдет в «Коринтианс»: «Сантос» – мой любимый клуб, величайший в мире. Он явил миру короля и принца»  

Неймар рассказал, почему предпочел бы перейти в «Сантос», а не в «Коринтианс».

Ранее форвард Мемфис Депай предложил бразильцу присоединиться к нему в клубе из Сан-Паулу.

«Сантос » – величайший клуб в мире. Он превыше всех. Он явил миру короля [Пеле] и принца [Неймара ].

Я очень уважаю «Коринтианс », но нужно уважать и «Сантос». Это моя любимая команда», – сказал форвард «Аль-Хилаля ».