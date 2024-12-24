Нагучев о словах Карпина: «Он не прав в интонации, но порой комментаторы выдают желаемое за действительное, вместо того чтобы разобраться. У нас другой темперамент, возможно, мы хотим, чтобы футбол был другим»
– Он не прав в интонации. Любая радикализированная интонация превращает разговор в утрированный, который не имеет отношения к самой сути. Карпин прав в том смысле, что порой мы выдаем желаемое за действительное, вместо того, чтобы разобраться в какой-то важной детали.
– То есть комментатор должен быть наррадором?
– Он не должен быть наррадором, но он должен более корректно высказывать какие-то детали, которые имеют отношение к эпизоду, к самой игре, и делать это несколько менее импульсивно, но у нас другой темперамент и, возможно, мы действительно хотим, чтобы футбол был другим.
И как в истории с тобой, когда Валерий Непомнящий сказал: «Передайте Тимуру [Журавелю], что «Томь» не играет в комбинационный футбол», но ты именно так сказал в репортаже, – сказал комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Тимуром Журавелем.
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