Трушечкин о словах Карпина про эксперта в паре с комментатором: «Почему он не воспитал ни одного? Для него репортаж сформирован в Испании, но наша традиция – из СССР, где всегда был один»
Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил работу российских футбольных комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле». Также Карпин отметил, что в Испании рядом с комментатором работает бывший футболист: «Эксперт, который оценивает».
«Вопрос в том, где эти эксперты, почему они не задержались у нас на телевидении. В том числе в ту пору, когда Валерий Георгиевич работал здесь главным.
Почему он не воспитал ни одного эксперта? Почему он никого не привлек к работе, не посадил готовиться, воспринимать назначения на матчи как работу настоящую. Никого не было, никого не привлек.
Может быть, Карпин прав с той точки зрения, что он как зритель воспитан на испанской школе футбола. Для него мир репортажа сформирован там, а не здесь.
Но наша традиция другая, истоки – из Советского союза. Махардзе, Озеров, Маслаченко, Синявский – это комментаторы, которые сменяли один другого, как эпохи. Всегда был один главный в свою эпоху. Потому что у нас был Советский союз, в котором был один телеканал, одна радиостанция, на которой комментировался футбол. И там был один человек, который за все отвечал. И так повелось у нас десятилетиями», – сказал комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин в видео на канале Тимура Журавеля.
«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов
Почему комментаторы «Матч ТВ» так всех волнуют?
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