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Чернышенко о стратегии РФС: «Цель – участие сборной в ЧМ-2030. Для этого в отборах должны начать в 2028-м»

Дмитрий Чернышенко рассказал о стратегии РФС касательно сборной России.

Ранее стало известно о недопуске национальной команды к квалификации ЧМ-2026.

«Здесь самое главное нашим сборным сохранять форму и соревновательную практику. Такое поручение президент нам дал. 

РФС проработал стратегию, по которой они ставят себе цель – участие нашей сборной в чемпионате мира по футболу в 2030 году. Для этого в отборах они должны начать участвовать в 2028-м. Мне кажется, что это может произойти раньше», – сказал вице-премьер РФ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
logoСборная России по футболу
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