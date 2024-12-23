Энрике считает, что ротация Сафонова и Доннаруммы работает: «Моя цель – чтобы ни один игрок не расслаблялся»
Тренер «ПСЖ» заявил о пользе ротации Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.
– Ротация Доннаруммы и Сафонова приносит плоды?
– Да, я так считаю. Тенас тоже готов, хотя он не сыграл ни минуты.
Мои решения показывают, что моя цель – чтобы ни один игрок не расслаблялся. У меня очень молодая команда, но она выдающаяся, и я хочу, чтобы все игроки чувствовали себя вовлеченными, чтобы поддерживать свой лучший уровень, – сказал Луис Энрике.
Сафонов взял 2 пенальти и провел «ПСЖ» дальше! Главная звезда кубкового матча
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Canal Supporters
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