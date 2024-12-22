Джонс о Рэшфорде: «В нем есть тот маленький ребенок, который любит футбол и «МЮ». Нужно отстраниться от внешнего шума и снова начать получать удовольствие от игры»

Фил Джонс поделился мнением о проблемах Маркуса Рэшфорда.

Ранее стало известно, что форвард «Манчестер Юнайтед» не включен в заявку на третью игру подряд. Сегодня Рэшфорда нет в составе на матч АПЛ с «Борнмутом».

«Мне жаль Маркуса Рэшфорда. Я знаю, что в нем есть тот маленький ребенок, который любит играть в футбол и любит клуб.

Для него это был трудный период, с которым трудно справиться. Оглядываясь назад, он будет думать: «Я мог бы справиться со всем этим немного лучше».

Очевидно, что он не получает удовольствия от футбола. Ему нужно отстраниться от внешнего шума и снова начать получать удовольствие от игры в футбол», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Аморим об отсутствии Рэшфорда: «Мое решение. Хочу, чтобы мои игроки показывали максимум»