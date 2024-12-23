Боссы «МЮ» не давят на Аморима из-за вывода Рэшфорда из состава. Тренеру позволят самому разобраться

Рубен Аморим сможет сам решить, как поступить с Маркусом Рэшфордом.

Нападающий не был включен в заявку на последние три игры «Манчестер Юнайтед » и сообщил о готовности сменить клуб.

ESPN передает, что руководство не будет давить на главного тренера команды. Португальцу позволят самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации.

Отмечается, что самому Рэшфорду сообщили, что нет никаких гарантий, что зимой удастся подыскать ему новую команду. «МЮ» готов выслушать реалистичные предложения, но невыгодные рассматриваться не будут.