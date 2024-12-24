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«Барселона» собирает сведения о Рэшфорде, Хвиче и Леау (Diario Sport)

«Барселона» хочет приобрести звездного вингера.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы летом рассчитывают подписать флангового игрока, способного много забивать и угрожать воротам, а также помогать Ламину Ямалю создавать моменты.

Отмечается, что на рынке есть несколько футболистов, которых «блауграна» была бы рада подписать. Речь идет о Хвиче КварацхелииНаполи»), Рафаэле Леау («Милан») и Маркусе Рэшфорде («Манчестер Юнайтед»). Однако любая из сделок потребует существенных расходов.

«Барселона» собирает сведения об этих игроках и следит за ситуацией. Никаких решений еще не принято, руководство будет отталкиваться от финансового положения в период летнего трансферного окна.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoБарселона
возможные трансферы
logoМилан
logoМанчестер Юнайтед
logoсерия А Италия
logoМаркус Рэшфорд
logoХвича Кварацхелия
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoРафаэл Леау
logoНаполи
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