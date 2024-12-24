«Барселона» собирает сведения о Рэшфорде, Хвиче и Леау (Diario Sport)

«Барселона» хочет приобрести звездного вингера.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы летом рассчитывают подписать флангового игрока, способного много забивать и угрожать воротам, а также помогать Ламину Ямалю создавать моменты.

Отмечается, что на рынке есть несколько футболистов, которых «блауграна» была бы рада подписать. Речь идет о Хвиче Кварацхелии («Наполи »), Рафаэле Леау («Милан ») и Маркусе Рэшфорде («Манчестер Юнайтед »). Однако любая из сделок потребует существенных расходов.

«Барселона » собирает сведения об этих игроках и следит за ситуацией. Никаких решений еще не принято, руководство будет отталкиваться от финансового положения в период летнего трансферного окна.