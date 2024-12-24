«Барселона» собирает сведения о Рэшфорде, Хвиче и Леау (Diario Sport)
«Барселона» хочет приобрести звездного вингера.
Как сообщает Diario Sport, каталонцы летом рассчитывают подписать флангового игрока, способного много забивать и угрожать воротам, а также помогать Ламину Ямалю создавать моменты.
Отмечается, что на рынке есть несколько футболистов, которых «блауграна» была бы рада подписать. Речь идет о Хвиче Кварацхелии («Наполи»), Рафаэле Леау («Милан») и Маркусе Рэшфорде («Манчестер Юнайтед»). Однако любая из сделок потребует существенных расходов.
«Барселона» собирает сведения об этих игроках и следит за ситуацией. Никаких решений еще не принято, руководство будет отталкиваться от финансового положения в период летнего трансферного окна.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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