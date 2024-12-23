Нкунку предложен «Барселоне». Хавбек хочет покинуть «Челси» зимой (Diario Sport)

Кристофер Нкунку заинтересован в переходе в «Барселону».

Diario Sport пишет, что полузащитник хочет покинуть «Челси » и надеется найти сильную команду, в которой будет стабильно получать игровое время. Пини Захави , его агент, предложил «блаугране» рассмотреть возможность трансфера.

Отмечается, что француз готов пойти на уступки по зарплате, если это потребуется для заключения сделки. В то же время подчеркивается, что Нкунку хотел бы сменить клуб уже зимой, однако «Барселона » в январе не планирует выходить на рынок из-за финансовых сложностей. Пока никаких действий в отношении Кристофера со стороны каталонцев не было.

В текущем сезоне Нкунку принял участие в 16 матчах АПЛ, проводя на поле в среднем по 19 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .