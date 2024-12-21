«Барса» интересуется Сане, у которого истекает контракт. Приоритет вингера «Баварии» – остаться в Бундеслиге

«Барселона» интересуется Лероем Сане.

Каталонский клуб интересуется немецким полузащитником на фоне того, что летом у него истекает контракт с «Баварией», сообщает Diario Sport. Сам Сане ведет переговоры с «Баварией» о новом контракте. Его приоритет – остаться в Бундеслиге.

«Барса» пока не делала предложений футболисту. И может выйти на него, когда станет ясно, что контракт с «Баварией» не продлят, а игрок станет свободным агентом.