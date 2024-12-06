Александр Мостовой: «Зидан был выше меня. Не по всем показателям, но по многим. Но на период во Франции я был сильнее – потому что мы его «Бордо» два раза обыграли»

Александр Мостовой рассказал, как относился к сравнениям с Зинедином Зиданом.

– Вас часто сравнивали с Зиданом, но складывалось ощущение, что вам это сравнение не очень нравится. Почему?

– Ну да, не нравилось. Хотя был момент, когда очень часто сравнивали. И в Испании сравнивали. У меня даже осталось такое: «Наш Зидан», я там в форме сборной России.

Но не знаю, я считаю, что Зидан, не по всем показателям, но по многим, был выше меня, потому что он играл в «Ювентусе», в «Реале». Я, к сожалению, не играл ни в «Ювентусе», ни в «Реале».

– Хотя могли.

– Были предложения и от «Ювентуса», и от «Реала», но жизнь и судьба так сложилась.

– Кто, на ваш взгляд, сильнее: вы в своей лучшей форме или Зидан?

– Да нет, конечно, Зидан. Но на период во Франции был я [сильнее] – когда я был в «Страсбуре», а он в «Бордо».

Потому что мы их два раза обыграли, обыграли в полуфинале Кубка. Играли Дюгарри, Зидан, до сих пор это помню, – сказал в интервью Okko экс-игрок «Сельты», «Страсбура», «Спартака» и сборной России.