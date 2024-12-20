  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Килиан Мбаппе: «Верю в Бога, у него на каждого есть план. Я встретил правильных людей в нужное время и теперь должен открыть врата для других детей»
8

Килиан Мбаппе: «Верю в Бога, у него на каждого есть план. Я встретил правильных людей в нужное время и теперь должен открыть врата для других детей»

Килиан Мбаппе рассказал о своем религиозном мировоззрении.

«Я верю в Бога. У Бога есть план на каждого. Я не думаю, что все происходящее случайно.

Все, что произошло со мной, – это дар Божий. Когда я был совсем юн, я был одаренным, но встретил правильных людей в подходящий момент. Мне помогли в нужное время, меня подтолкнули в нужное время, меня защитили в нужное время. И все это нужно вернуть.

Я нахожусь по одну сторону забора, а по другую есть много детей, готовых этот барьер перепрыгнуть. Я должен помочь им открыть врата. Почему они должны прыгать? Ладно, мне пришлось перепрыгнуть, но для них я могу открыть врата. Я открываю все для других», – сказал нападающий «Реала» в эфире Canal+, подчеркнув также свою уверенность в том, что в «следующей жизни ему воздастся».

Килиан Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Я был нетерпелив, и это сыграло злую шутку. Сейчас мечтаю о командных трофеях, я пришел в лучший клуб мира за ЛЧ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
религия
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе исполнилось 26 лет. «Реал», «ПСЖ», сборная Франции и «Монако» поздравили форварда
39сегодня, 12:04
Килиан Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Я был нетерпелив, и это сыграло злую шутку. Сейчас мечтаю о командных трофеях, я пришел в лучший клуб мира за ЛЧ»
28вчера, 22:25
Килиан Мбаппе: «Если бы не перешел в «Реал», остался бы в «ПСЖ» навсегда. Но я мечтал играть в «Мадриде», крупнейшем клубе мира, и я счастлив»
36вчера, 19:37
Рекомендуем
Главные новости
«Сафонов выше Акинфеева по потенциалу, но Игорь реализовал его на 100%, а Матвей пока нет. С Доннаруммой они равны». Сарычев о вратаре «ПСЖ»
37 минут назад
Пеп о «Сити»: «Было 8 лет невероятных результатов, а теперь 40-45 дней плохих. Сейчас на возвращение нужно больше времени»
116 минут назад
Трой Дини: «Игра Антони удручает. Просто уберите его из клуба! Кто бы ни взял Рэшфорда – отправьте бразильца вместе с ним, заплатите, чтобы его забрали»
317 минут назад
Леау получил травму в 1-м тайме матча «Милана» с «Вероной»
1641 минуту назад
У Моуринью ни одной победы над командами из топ-6 лиги Турции. «Фенербахче» выиграл лишь 1 из 4 последних матчей
1747 минут назад
«На хер «Ред Булл». Фанаты «Баварии» вывесили баннер о «Лейпциге» на матче команд
1655 минут назадФото
«Бавария» – «РБ Лейпциг». 3:1 – Киммих забил, у Мусиалы гол и ассист. Онлайн-трансляция
2556 минут назадLive
Икарди в диалоге с бывшей тещей про лейкемию Ванды написал: «Кто сказал, что она не заразилась, когда спала с моим коллегой в Милане?» Вероятно, речь про Кейта Бальде
2257 минут назад
«###### телепузик, жирный ######. Над тобой что, в школе издевались?» Актер Стивен Грэм оскорбил судью в Англии, матч прерывали на 8 минут. Местная ассоциация начала расследование
37сегодня, 20:01
Часть читателей Спортса’’ нашли чит в Аэрофутболе и теперь побеждают даже за «Янг Бойз». Попробуйте и вы
сегодня, 20:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев про горные лыжи: «Что теперь вспоминать заграницу? Хочется съездить на Алтай, в Кемерове есть хороший курорт, комплекс на Кавказе. Нужно Россию развивать, и это делают»
15 минут назад
«МЮ» покупает защитника «Серро Портеньо» Леона за 4+3 млн долларов, документы подписаны. Игрок приедет летом, после 18-летия
128 минут назад
Папу Гомес о допинге: «Часто шутил, что если выиграю ЧМ, больше не буду играть. Я выиграл, и меня отстранили. Нужно быть аккуратнее с желаниями, жизнь возвращает их по-своему»
132 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Вальядолида», «Барса» сыграет с «Атлетико» в субботу
5сегодня, 20:01Live
Кубок Франции. «Лилль» в гостях у «Руана», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
1сегодня, 20:00Live
Подарки детям на Рождество украли у французского клуба «Бельвес» – форму и спортивные костюмы от спонсора
3сегодня, 19:55
«Верона» – «Милан». Леау и Рейндерс играют. Онлайн-трансляция
43сегодня, 19:45Live
Аморим об Антони в «МЮ»: «Не хватает уверенности в игре один в один, но он усердно работает. Он старается, и я помогу ему стать лучше»
4сегодня, 19:38
Долг «Милана» Elliott сократился до 489 млн евро после рефинансирования кредита. RedBird дополнительно инвестировала 170 млн
6сегодня, 19:10
Конте об игроках «Наполи»: «Мог бы пойти с ними на войну – спортивную. Настоящие мужчины, уверен в них»
4сегодня, 18:49
Рекомендуем