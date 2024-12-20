Килиан Мбаппе: «Верю в Бога, у него на каждого есть план. Я встретил правильных людей в нужное время и теперь должен открыть врата для других детей»

Килиан Мбаппе рассказал о своем религиозном мировоззрении.

«Я верю в Бога. У Бога есть план на каждого. Я не думаю, что все происходящее случайно.

Все, что произошло со мной, – это дар Божий. Когда я был совсем юн, я был одаренным, но встретил правильных людей в подходящий момент. Мне помогли в нужное время, меня подтолкнули в нужное время, меня защитили в нужное время. И все это нужно вернуть.

Я нахожусь по одну сторону забора, а по другую есть много детей, готовых этот барьер перепрыгнуть. Я должен помочь им открыть врата. Почему они должны прыгать? Ладно, мне пришлось перепрыгнуть, но для них я могу открыть врата. Я открываю все для других», – сказал нападающий «Реала » в эфире Canal+, подчеркнув также свою уверенность в том, что в «следующей жизни ему воздастся».

Килиан Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Я был нетерпелив, и это сыграло злую шутку. Сейчас мечтаю о командных трофеях, я пришел в лучший клуб мира за ЛЧ»