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Президент «Ростова»: «Судейским корпусом должен руководить россиянин. Пусть РФС выдвинет кандидата, мы проголосуем»

Президент «Ростова» считает, что судейским корпусом должен руководить россиянин.

«Стоит ли РФС продлевать контракт с Мажичем? Если мое личное мнение, то, конечно, я считаю, что судейским корпусом должен руководить россиянин. Есть ли предложения по кандидатуре? Нет, РФС на исполкоме должен выдвинуть кандидата, мы проголосуем.

Вижу ли, что судейство становится хуже? Понимаете, что получается, разные игровые эпизоды арбитры по-разному трактуют. Мы не можем понимать, в одной игре судья дает бороться, стыки и так далее, они не свистят. В другой встрече точно такой же эпизод, который в предыдущем матче арбитр пропустил, здесь дает желтую карточку.

Было бы проще, если дали бы какую-то единую методику, по которой они бы судили, и чтобы было понимание, как трактовать разные эпизоды в разных моментах. Здесь – так, здесь – так, здесь – так. Это он свистит, следующая игра и не свистит, путаница вот в этом происходит», – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Серб Милорад Мажич руководит судейским корпусом РФС с июня 2024 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Арташес Арутюнянц
Милорад Мажич
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