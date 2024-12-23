Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги в декабре. «Атлетико» выиграл все три матча и вышел на 1-е место
Диего Симеоне стал лучшим тренером месяца в Ла Лиге.
«Атлетико» под руководством аргентинца выиграл все три матча декабря: с «Севильей» (4:3), «Хетафе» (1:0) и «Барселоной» (2:1).
«Матрасники» лидируют в Ла Лиге, набрав 41 очко после 18 матчей.
«Атлетико» – первый в Ла Лиге. Как Симеоне это сделал?
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Ла Лиги
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