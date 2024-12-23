Вальверде о 4:2 с «Севильей»: «Лучший матч «Реала» в этом сезоне. После поражения от «Барсы» казалось, что Ла Лига для нас закончилась. Не стоит забывать «Атлетико», у них отличные результаты»

Федерико Вальверде подвел итоги матча «Реала» с «Севильей» (4:2) в Ла Лиге.

«Думаю, что это лучший матч в этом сезоне, мы играли лучше и оказывали давление. При крупном результате ты расслабляешься, хотя этого не должно происходить, это нормально. Часть тела и мозга [расслабляется], когда побеждаешь.

После поражения от «Барсы» казалось, что Ла Лига для нас закончилась, как будто уже было не во что верить.

Мы не должны забывать об «Атлетико », который показывает очень хорошие результаты и будет бороться за титул. Вчера я смотрел матч, и он был великолепен», – заявил полузащитник «Реала ».