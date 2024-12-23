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Невилл об «МЮ»: «Эти игроки недостаточно хороши для клуба, который стремится быть на вершине. Больший плюс, что Аморим видит их без прикрас – нужна культурная перестройка»

Гари Невилл раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы уступили «Борнмуту» (0:3) в 17-м туре АПЛ.

«Огромный плюс, что Рубен Аморим видит, что у него есть. В прошлом были времена, когда можно было обмануться, думая, что у вас хорошие игроки из-за достойных результатов и продвижения в лиге.

Если играть по схеме 3-4-3, как хочет Аморим, придется что-то изменить. Он дал всем шанс, ротируя команду, и я не думаю, что есть много тех, за кем он наблюдал и думал: «Да, я хочу, чтобы ты был с нами». Они все очень посредственны, и я не знаю, как это произошло – они лучше, чем то, что они показывают, давайте будем честны. Но это закономерность.

«Борнмут» молодцы, второй год на подъеме, Андони Ираола делает фантастическую работу. Большой плюс, что Аморим может смотреть на этих игроков без прикрас.

У него есть полгода на парад красоты, так скажем, но это скорее парад уродства. Он видит то, что фанаты «Манчестер Юнайтед» наблюдали в течение 10 лет. Должна случиться культурная перестройка.

Это действительно жаркое время, не многое может понравиться в уровне игры или в том, как они играют. Они стараются изо всех сил, это не личное оскорбление, но они недостаточно хороши, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед», потому что этот клуб стремится быть на вершине.

То же самое с «Арсеналом», «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Челси» – эти клубы стремятся быть на вершине, но туда нужно попасть.

Глядя на этих игроков, совершенно очевидно, что они недостаточно хороши», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoРубен Аморим
logoБорнмут
logoАндони Ираола
logoЛиверпуль
logoАрсенал
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