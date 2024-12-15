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  • Невилл об «МЮ»: «Последние 10 лет клуб был кладбищем для игроков и тренеров – только Бруну и еще пара человек превзошли ожидания. Аморим был опьянен энтузиазмом, но быстро протрезвел»
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Невилл об «МЮ»: «Последние 10 лет клуб был кладбищем для игроков и тренеров – только Бруну и еще пара человек превзошли ожидания. Аморим был опьянен энтузиазмом, но быстро протрезвел»

Гари Невилл сравнил «Манчестер Юнайтед» с кладбищем.

«Мне показалось, что последнее трансферное окно прошло для «МЮ» довольно гладко, поскольку они довольно быстро набрали игроков, и я был в восторге. Но если посмотреть на игру футболистов, пришдших в клуб в последние несколько месяцев, то на данный момент трансферное окно выглядит довольно плохо… Можно сказать, оно выглядит крайне спорно.

Неправильно возлагать все только на игроков, которые подписали контракт в последние несколько месяцев. Я уже говорил, что на протяжении десяти лет клуб был кладбищем для игроков и тренеров, которые сюда приходили. Вы можете быть в восторге от прихода Угарте, Де Лигта, Зиркзе или любого другого игрока, который придет, от возвращения Ди Марии на пять-шесть лет или Алексиса Санчеса.

Все, кто пришел в команду, и о ком вы думали: «Ладно, они будут работать во благо клуба», – в итоге оказались в трудной ситуации. На самом деле только Бруну и, возможно, еще один или два человека за последние 10 лет достигли того уровня, который, возможно, превзошел все ожидания.

Аморим понимает это после первых нескольких недель работы, он понимает, что это не решить быстро. Он пришел, опьяненный энтузиазмом, и нам понравилась его энергия, но я думаю, что он довольно быстро протрезвел, наблюдая за игрой этих футболистов», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoАлексис Санчес
logoДжошуа Зиркзе
logoРубен Аморим
logoГари Невилл
logoАнхель Ди Мария
logoМаттейс де Лигт
logoМануэль Угарте
logoпремьер-лига Англия
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