Невилл об отсутствии Рэшфорда в 3-м матче: «Что-то явно пошло не так. Все идет к уходу Маркуса из «МЮ»

Гари Невилл высказался о ситуации с Маркусом Рэшфордом.

Форвард «МЮ» по решению тренера Рубена Аморима пропускает третий матч подряд.

«Если вы оставляете его вне игры на три матча подряд, значит, что-то явно идет не так или уже пошло не так.

Я подозреваю, что все идет к неизбежному финалу, и он покинет клуб», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед » в эфире Sky Sports.