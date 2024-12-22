Невилл об отсутствии Рэшфорда в 3-м матче: «Что-то явно пошло не так. Все идет к уходу Маркуса из «МЮ»
Гари Невилл высказался о ситуации с Маркусом Рэшфордом.
Форвард «МЮ» по решению тренера Рубена Аморима пропускает третий матч подряд.
«Если вы оставляете его вне игры на три матча подряд, значит, что-то явно идет не так или уже пошло не так.
Я подозреваю, что все идет к неизбежному финалу, и он покинет клуб», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Опубликовано: Sports
Источник: Caught Offside
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