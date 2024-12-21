Яровинский о Слуцком: «Самый самокритичный человек на свете. Всегда готов признать свои ошибки»
— Признавать свои особенности — качество сильного человека. Кажется, у Слуцкого моментами оно атрофировалось.
— Это внешний эффект. Слуцкий всегда готов признать свои ошибки. Это самый самокритичный человек на свете. Это самокопание, желание совершенствоваться и привели его наверх.
В тренерской академии нам говорили: отрефлексировать и побороть свои слабости — важнейшая задача для тренера. Слуцкий точно знает, что делает, и никогда не прятался от ответственности.
— На Слуцкого обижены многие молодые, которые у него не заиграли. Этого не скрывают, скажем, Жамалетдинов и Базелюк.
— Карьера того же Базелюка как раз и подтверждает: все люди, которых чехлил Слуцкий, он чехлил по делу. Не могу вспомнить ни одного супермегаталанта, которого Слуцкий держал в запасе. Если футболист хороший — тренер с ним сработается и даст шанс, — сказал ассистент тренера «Шанхай Шеньхуа».
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