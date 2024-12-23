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  • Ван Бастен о поражении «Барсы» от «Атлетико»: «Мадридцы чудом спаслись, никакой инициативы, позор. Им преподали урок футбола. От промаха Левандовского плакать хочется»
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Ван Бастен о поражении «Барсы» от «Атлетико»: «Мадридцы чудом спаслись, никакой инициативы, позор. Им преподали урок футбола. От промаха Левандовского плакать хочется»

Марко ван Бастен раскритиковал игру Роберта Левандовского в матче с «Атлетико».

«Барселона» на своем поле проиграла «Атлетико» в 18-м туре Ла Лиги (1:2), пропустив на 96-й минуте.

«От промаха Роберта Левандовского плакать хочется», – сказал бывший нападающий «Милана» и сборной Нидерландов о моменте Левандовского на 76-й минуте, когда тот не смог замкнуть передачу Феррана Торреса.

Кроме того, Ван Бастен, ныне работающий комментатором на Ziggo Sport, резко высказался об игре гостей в этом матче.

«Это было очень печально. «Барселона» играла очень хорошо и создала много моментов, но нужно их реализовывать... «Атлетико» очень повезло, что «Барса» не дожала.

«Атлетико» играл 75 минут так, что без слез не взглянешь. Никакой инициативы... Это просто позор. Они пытались сдерживать «Барселону», но у них не получалось. «Барса» просто не реализовала свои моменты. Это просто удача, а не класс. Они каким-то чудом спаслись. Это меня огорчает.

Это был настоящий урок футбола. «Барселона» преподала «Атлетико» урок футбола», – добавил Ван Бастен.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
logoМарко ван Бастен
logoАтлетико
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